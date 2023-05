Calciomercato Lazio: lui non fa impazzire Sarri. Ma se l’Inter lo lascia…

Calciomercato Lazio, Lotito continua a proporre il nome di Retegui a Sarri: la posizione del tecnico è chiara

Tra i tanti vice Immobile seguiti per il prossimo calciomercato Lazio non tramonta l’idea Retegui.

Come riferito dal Corriere dello Sport, Lotito, a cui il ragazzo era stato offerto quando costava ancora 5 milioni prima che la convocazione in Nazionale facesse lievitare il prezzo a 15, continua a proporlo a Sarri. Il tecnico non sembra particolarmente convinto ma sarebbe pronto a dare l’ok nel caso in cui l’Inter, altra squadra interessata al centravanti, non affondasse il colpo.