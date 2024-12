Calciomercato Lazio, vertice tra Baroni e Fabiani: hanno parlato di queste mosse per gennaio

Calciomercato Lazio, nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra Baroni e Fabiani per parlare delle prossime mosse

Si avvicina il mercato di gennaio e la Lazio è alla ricerca di un nuovo centrocampista, ma non solo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi è andato in scena un vertice di mercato tra Fabiani e Baroni. Nel corso dell’incontro si è parlato dell’esigenza di comprare un centrocampista, possibilmente under 22 per il solito problema delle liste.

Secondo Il Messaggero, i nomi più caldi per la mediana sono quelli di Reda Belahyane del Verona, di Valentin Atangana del Reims, di Adrian Zeljkovic della Dinamo Zagabria e di Cesare Casadei e Carney Chukwuemeka del Chelsea. Sempre secondo il quotidiano, la Lazio sarebbe alla ricerca di un difensore centrale e di un terzino destro. Per quest’ultima posizione si sta osservando Jackson Tchatchoua del Verona.