Calciomercato Lazio, la VERITA’ di Isaksen: «Tante VOCI sul mio futuro, vi dico cosa e’ successo DAVVERO». Le parole del giocatore

Dal ritiro della Nazionale della Danimarca, l’esterno della Lazio Gustav Isaksen si è espresso sulle voci di mercato che quest’estate giravano sul suo futuro. Ecco quello che ha detto ai media danesi.

PAROLE– «È stato soprattutto con il mio vecchio allenatore (Tudor, ndr.) che sono iniziate le voci di mercato su di me. Dicevano che avrei potuto trovare un’altra squadra a titolo definitivo o essere mandato in prestito. Ma in realtà ho sempre detto che volevo rimanere alla Lazio e lottare per il mio posto, perché non mi sentivo di aver dato abbastanza. Quindi fin dall’inizio ho detto ai miei agenti che volevo restare e giocarmi le mie carte, e credo che loro l’abbiano rispettato. Se l’allenatore del Feyenoord ha spinto per il mio arrivo? No ».