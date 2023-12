Calciomercato Lazio: il club ora può scambiare Vecino per uno di loro due. Non sono escluse soluzioni a sorpresa

Matias Vecino si è sempre dimostrato importante per Sarri ma, dopo l’ultima mancata convocazione, Il Messaggero non esclude che per il calciomercato Lazio possa diventare una preziosa pedina di scambio.

Sarri da tempo chiede Ferguson del Bologna anche se è impensabile che lo scozzese lasci l’Emilia a metà stagione. Resta viva anche la pista del pupillo Ricci (Torino) di cui si è tornato a parlare a Formello e che ricopre proprio il ruolo preferito da Vecino.