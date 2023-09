Calciomercato Lazio, Vecino-Galatasaray: ecco perché l’operazione si è arenata. Romano fa il punto della situazione

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, prova a fare un po’ di chiarezza e spiega come dietro lo stop alla trattativa ci sia Sarri e ha scritto: “Vecino al Galatasaray non si farà — la trattativa era quasi conclusa, visite mediche prenotate ma il tecnico della Lazio Sarri non voleva perdere Vecino. La trattativa è fallita, Gala è già al lavoro su obiettivi diversi”.

Vecino to Galatasaray won’t happen — dealxwas almost completed, medical booked but Lazio manager Sarri didn’t want to lose Vecino ⛔️🟡🔴 #Gala

Negotiations collapsed, Gala already working on different targets. pic.twitter.com/ioVPcIXoBQ

