Calciomercato Lazio: Valeri a un passo… Può arrivare anche subito! Prestito in quella squadra per l’esterno in scadenza con la Cremonese?

Emanuele Valeri si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport a inizio dicembre s’era svolto un incontro a Formello tra gli agenti di Valeri e il diesse Fabiani.

Nelle ultime 24 ore il suo nome è tornato alla ribalta.L’accordo sarebbe vicino per la prossima stagione, quando il giocatore si svincolerà dalla Cremonese. Ha il contratto in scadenza a giugno 2024, da gennaio potrà legarsi ad un’altra società. Valeri vuole la Lazio, sogna di ripercorrere le orme tracciate da Romagnoli e Pellegrini. Per i biancocelesti ha accettato di rimanere fuori rosa da inizio stagione. Non ha detto sì al rinnovo proposto dalla Cremonese, ha perso sei mesi (forse un anno) pur di esaudire il suo desiderio. Il calciomercato Lazio è interessata a prenderlo da svincolato a meno che non trovi un accordo con la Cremonese prima. Valeri, stando alle ultime notizie, potrebbe giocare in prestito al Verona da gennaio a giugno.