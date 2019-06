Badelj, dopo un anno può già lasciare la Lazio: la situazione

Badelj, futuro lontano dalla Capitale: tutte le squadre interessate al giocatore

Non è stata una stagione esaltante per il centrocampista croato Milan Badelj. L’ex Fiorentina ha sofferto la concorrenza di Lucas Leiva e il cambio modulo di Inzaghi, che ha arretrato Luis Alberto sulla linea di centrocampo. Nonostante ciò ha disputato 25 partite, in tutte le competizioni a cui la Lazio ha partecipato, equivalenti a 1228 minuti giocati. Per la prossima stagione difficile pensare ad una sua permanenza.

Badelj si sta guardando intorno e insieme al suo agente sta valutando le offerte che gli sono pervenute. Su di lui ci sono Bordeax, West Ham e Fenerbahçe: tre buone opportunità che permetterebbero al giocatore maggiore minutaggio e soprattutto alla Lazio una plusvalenza notevole.