Calciomercato Lazio, continua ad interessare fortemente quel grande giocatore per gennaio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, continua ad interessare quel giocatore. Ecco il racconto attuale

Il calciomercato Lazio continua a muoversi tra conferme, rinnovi e possibili partenze. Tra i nomi più chiacchierati c’è Luca Netz, terzino sinistro classe 2003 del Borussia Mönchengladbach. Intervistato recentemente, il direttore sportivo Rouven Schröder ha confermato l’interesse di alcune squadre: “Se arriveranno offerte per Netz a gennaio, le valuteremo. Altrimenti, possiamo attendere l’estate”. La Lazio monitora attentamente la situazione, consapevole che l’inserimento di un giovane talento potrebbe rafforzare la rosa biancoceleste in vista della seconda parte di stagione.

Sempre al centro del calciomercato Lazio c’è Toma Basic, centrocampista croato che sta vivendo un periodo di trattative complesse per il rinnovo. Il contratto del giocatore scade nel 2026, ma al momento il giocatore avrebbe rifiutato la proposta della società. La dirigenza, però, continua a dialogare con il suo entourage, con l’obiettivo di trovare un accordo che permetta di trattenere il centrocampista, considerato incedibile da mister Sarri. Il futuro di Basic rimane quindi uno degli aspetti più delicati del mercato invernale della Lazio.

Oltre alle questioni contrattuali, la squadra biancoceleste sta pianificando eventuali rinforzi. Tra i nomi circolati recentemente ci sono anche giocatori internazionali, valutati per rinforzare la difesa e il centrocampo. La strategia del calciomercato Lazio punta a coniugare gioventù e esperienza, mantenendo una squadra competitiva in Serie A e in Europa.

Infine, la stagione 2025-2026 vede la Lazio al quinto posto in classifica, con una squadra più giovane e rinnovata, nonostante le assenze di alcuni big come Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Tra rinnovi, acquisti e partenze, il calciomercato Lazio si conferma un elemento cruciale per definire le ambizioni della squadra nella seconda metà della stagione.

