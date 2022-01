Calciomercato Lazio, tutti i nomi per il dopo Muriqi. E Pinamonti...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Muriqi sembra esser destinato a lasciare la Lazio. Ma chi potrebbe arrivare al suo posto? Ecco tutti i nomi

Il calciomercato della Lazio ruota attorno a Vedat Muriqi. Mancherebbero infatti soltanto alcuni dettagli per il passaggio del kosovaro al Maiorca. Prestito oneroso di un milione e diritto fissato a 12: queste dovrebbero essere le cifre.

Come sottolineato da Il Tempo, l’addio dell’ex Fenerbahce aprirebbe all’arrivo di una punta. Il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Pinamonti. Il giocatore è di proprietà dell’Inter, ma in questa stagione è in prestito all’Empoli. Il centravanti potrebbe fare ritorno alla casa madre per poi esser girato ai biancocelesti con la stessa formula e un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Le alternative sarebbero Zaza, Lapadula e Kaio Jorge, offerto dalla Juventus. Senza dimenticarsi il solito mister X, proveniente dall’estero.