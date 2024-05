Calciomercato Lazio, Tudor programma il futuro: «Sarà importante QUESTO per sostituire Luis e Felipe». Le parole del tecnico

In casa Lazio è la vigilia del match contro il Sassuolo. Igor Tudor analizza così il match contro la formazione dell’ex Ballardini. Soffermandosi anche sul mercato estivo e in particolare sull’addio di Felipe Anderson e Luis Alberto.

RIPARTIRE DAI GIOVANI PER SOSTITUIRE I SENATORI – «Di questo discutiamo all’interno del club. Tutti vogliono giocatori forti e anche giovani, gli investimenti si fanno anche per programmazione di futura rivendita. Si sa come si fa questo lavoro. E’ un business e ci sono i risultati, tutti vogliono i fenomeni che ti portano il risultato. Bisogna vedere, essere bravi nel creare una squadra, una qualità come in tutti i settori di lavoro. Se tu sei bravo a scegliere bene per la tua fascia farai una bella stagione, altrimenti se sbagli avrai un futuro meno buono. Non c’è tanta filosofia, la bravura è quella che decide. Se poi l’allenatore è bravo si sceglie bene e si fanno belle cose. Il calcio è molto semplice, vedremo se saremo bravi a lavorare sul mercato, facendo contenti tutti quanti».

