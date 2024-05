Calciomercato Lazio, Tudor guarda al futuro: un giocatore dello Strasburgo nel mirino. Gli ultimi aggiornamenti

La linea guida di Tudor a centrocampo è piuttosto chiara: serve fisicità. Per questo sta puntando su Guendouzi, Kamada e Vecino. Le prossime scelte sul reparto dipenderanno dall’ex Marsiglia: vuole giocare gli Europei, dopo di che valuterà se lasciare o meno la Capitale. In caso di cessione (vale 30 milioni) sarà rimpiazzato sul mercato. Se rimarrà, invece, la dirigenza deciderà se aggiungere un altro centrocampista o rinforzare la fascia.

Per il centrocampo è stato proposto Sissoko dello Strasburgo, in scadenza a giugno. Come riportato dal Corriere dello Sport.