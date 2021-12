Calciomercato Lazio, tre sirene turche per Godin. I biancocelesti...

Calciomercato Lazio, il difensore Diego Godin, accostato anche ai biancocelesti nei giorni scorsi, piace a tre squadre della Turchia

Mancano pochi giorni all’apertura della sessione di calciomercato invernale e la situazione di Diego Godin sembra essersi chiarita dopo la mancata convocazione contro la Juventus.

Il difensore del Cagliari – secondo quanto raccolto dal giornalista Pedro Almeida – piacerebbe a tre squadre turche: Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. In questo momento l’uruguaiano sta valutando il da farsi. La Lazio, al quale il centrale ex Inter è stato accostato nei giorni scorsi, sembra al momento non voler affondare il colpo.