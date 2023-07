Calciomercato Lazio: torna la suggestione Bonucci? E’ fuori rosa alla Juventus

Calciomercato Lazio, la dirigenza bianconera ha raggiunto il calciatore in vacanza ed ha informato quest’ultimo di questa clamorosa decisione

Tra i vari nomi inseriti nella lista della Lazio per il calciomercato, c’è stato anche quello di Leonardo Bonucci il quale vive una situazione di stallo alla Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha raggiunto il calciatore comunicando la decisione di comune accordo con Allegri, ossia che è stato messo fuori rosa. Tale decisione riapre la chance per la Lazio? Non resta che attendere i prossimi sviluppi.