Calciomercato Lazio: torna di moda Mustafi per la difesa. I dettagli

Calciomercato Lazio: Igli Tare vuole rinforzare il reparto difensivo biancoceleste e l’ultimo nome sulla lista è quello di Shkodran Mustafi

Il mercato di gennaio della Lazio sarà indirizzato alla ricerca di un difensore e di un rinforzo per la corsia mancina. Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, tra i nomi emersi per il reparto arretrato è rispuntato anche quello di Shkodran Mustafi dell’Arsenal, già accostato in estate.

Difficile arrivare ad Armando Izzo. Giampaolo ha cambiato modulo, tornando alla difesa a tre, e ha rispolverato il difensore partenopeo. Quasi impossibile che il difensore campano parta nella finestra di gennaio.