Mercato Lazio, idea terzo portiere: arriverà solo in un caso

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste sta valutando anche l’acquisto di un terzo portiere: può arrivare solo in un caso

Potrebbe esserci anche un arrivo a sorpresa nel calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il club biancoceleste sta valutando anche l’arrivo di un terzo portiere.

In questo senso i due profili in pole sono Joronen del Venezia e Berardi (favorito, sarebbe un ritorno) del Verona. Tuttavia la decisione verrà presa solo dopo aver definito il futuro di Furlanetto, estremo difensore che gode della stima di Sarri. Se dovesse andare in prestito per giocare, con l’Ascoli Piceno in pressing, allora la Lazio chiuderebbe per uno dei due profili indicati.