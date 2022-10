Calciomercato Lazio, corsa a due per il terzino sinistro: i nomi

Nel calciomercato di gennaio la Lazio potrebbe andare a caccia di un terzino sinistro. E sul taccuino ci sono due nomi

Nel calciomercato di gennaio la Lazio potrebbe andare a caccia di un terzino sinistro. E sul taccuino ci sono due nomi.

Infatti, come sottolineato da Il Messaggero, la società biancoceleste avrebbe da tempo messo gli occhi su Parisi e Valeri. Non resta che attendere qualche settimana per capire su quale dei due i capitolini sferreranno l’attacco decisivo.