Calciomercato Lazio, terzino sinistro cercasi: torna di moda Ghoulam

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono alla ricerca di un terzino sinistro. Torna di moda il nome di Ghoulam

In vista della prossima stagione, la Lazio dovrà trovare rinforzi anche nel ruolo di terzino sinistro. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, sulla lista degli acquisti dei biancocelesti sarebbe tornato di moda anche il nome di Faouzi Ghoulam. L’algerino è in scadenza di contratto con il Napoli e non rinnoverà. Il d.s. Tare è molto vicino al suo agente Jorge Mendes e prossimamente se ne potrebbe parlare.

Il problema, però, riguarda l’ingaggio di Ghoulam che percepisce circa 2,5 milioni a stagione. L’algerino, inoltre, viene da una serie di gravi infortuni e darebbe garanzie sulla sua condizione fisica. Nelle prossime settimane sono comunque attese novità.