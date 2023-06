Calciomercato Lazio: Lotito al telefono per Milik. Ma ora ha un dubbio

Calciomercato Lazio, Lotito ha telefonato a Milik chiedendone la disponibilità al trasferimento: il patron ha un dubbio

Arek Milik è il primo obiettivo del calciomercato Lazio per il ruolo di vice Immobile. Come riferisce Il Messaggero, Lotito ha telefonato al centravanti per sondarne la disponibilità al trasferimento a Formello incassando un ok di massima.

Il Marsiglia parte da una valutazione di 11-12 milioni di euro ma a frenare il patron c’è un altro aspetto, ovvero quello legato alle condizioni fisiche del polacco.