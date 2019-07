LIVE Calciomercato Lazio – Ora si lavora sul mercato in uscita. In entrata dipende tutto da Milinkovic…

Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 20 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Live / Calciomercato Lazio – Tutte le trattative del 20 giugno.

Il mercato in entrata della Lazio dipenderà della cessione di Milinkovic. Nelle prossime ore ad Auronzo andrà in scena un summit di mercato tra Tare, Lotito e Inzaghi, verrà fatto il punto della situazione dopo questa prima settimana di ritiro. Non è escluso che ci sia anche un faccia a faccia tra il serbo e la dirigenza. Alla porta ci sono sempre PSG e Manchester Unite, ma non sono ancora arrivate offerte ufficiali al club biancoceleste. La Lazio però in caso di cessione non vuole farsi trovare impreparata e sta valutando diversi nomi: Yazici e Szoboszlai sono i primi della lista.

Il primo invece che potrebbe salutare è Wallace: il brasiliano è molto vicino al Wolverhampton. Su Badelj c’è sempre il Bordeaux, ma l’infortunio di Leiva nelle ultime ore ha frenato la trattativa. In uscita anche Durmisi, che piace al Besiktas: ora si attende una decisione dal giocatore.