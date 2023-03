Calciomercato Lazio: Tare aveva preso il vice Immobile senza dirlo a Sarri. Poi il veto di Lotito

Calciomercato Lazio: Tare aveva preso il vice Immobile senza dirlo a Sarri. Poi Lotito ha bloccato anche quel trasferimento

Come riporta Il Messaggero Maurizio Sarri si mangia le mani per non avere a disposizione un vice Immobile.

Il tecnico biancoceleste sognava Rafa Silva, gli sarebbe bastato Federico Bonazzoli, Tare aveva bloccato Roland Sallai (promesso sposo futuro) senza dire nulla a Maurizio. In ogni caso, Lotito ha bloccato questa trattativa del calciomercato Lazio, rinviando il grande investimento a giugno «per non turbare la serenità di Immobile e dello spogliatoio».