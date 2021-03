Calciomercato Lazio, sul taccuino di Tare spuntano tre nomi

La Lazio, seppur concentrata sulla stagione in corso, comincia a pensare al calciomercato. Tare ha tre obiettivi per il futuro

Secondo Il Corriere dello Sport, il ds Igli Tare si è già mosso sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Dato per scontato che quella attuale è tutta da giocare, con il posto Champions che appare ancora alla portata, la Lazio si muove per il futuro.

Sul taccuino del dirigente albanese spuntano tre nuovi nomi: si tratta di Pau Torres del Villareal, Lisandro Martinez dell’Ajax e Ahmed Touba del RKC Waalwijk. Il primo è un centrale spagnolo classe ’97 e su di lui ci sono Real Madrid, Manchester City e Juventus. Ha una clausola di 50 milioni, ma sicuramente non si scenderà sotto i 25. Stesso discorso per il secondo, argentino classe ’98 dell’Ajax, la cui valutazione si è triplicata nell’ultimo anno e mezzo. Il terzo è un centrale nato in Francia ma con passaporto belga e algerino, e l’interesse della Lazio è stato lanciato dai media belgi. Il suo valore si attesta sui 5 milioni di euro.