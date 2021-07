Calciomercato Lazio, si scalda la pista Brekalo: Tare avvia i primi contatti

Calciomercato Lazio, Tare ha abbandonato la pista Brandt e ha avviato i contatti col Wolfsburg e con l’entourage del giocatore

Trovano conferma le voci susseguitesi nella serata di ieri per quanto riguarda l’interessamento della Lazio per Brekalo, esterno del Wolfsburg. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, Tare avrebbe definitivamente abbandonato la pista Brandt e avrebbe addirittura avviato i contatti sia col club tedesco che con l’entourage del calciatore.

Brekalo potrebbe arrivare anche con la formula del prestito, operazione questa che non andrebbe ad intaccare l’indice di liquidità. Secondo la Rosea, l’affare potrebbe addirittura concludersi in tempi molto brevi.