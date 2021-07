Calciomercato Lazio, Pedullà: «Brekalo nome nuovo». I dettagli

Brekalo è il nuovo nome per il mercato della Lazio. Il giocatore, di proprietà del Wolfsburg, può arrivare in prestito con obbligo di riscatto

L’indice di liquidità ostacola la Lazio, ma le trattative (e le alternative) restano in piedi. Ad aggiungere un nome per il mercato biancoceleste, è il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà che – sul suo profilo Twitter – ha rivelato l’interesse per Brekalo.

Il giocatore – attualmente in forza al Wolfsburg – potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto, perfetto per il 4-3-3 di Sarri.