Calciomercato Lazio, Sylvinho: «Mitaj ottimo giocatore. Ecco in che squadra può migliorare». Le parole del CT dell’Albania

Intervenuto in conferenza stampa, il CT dell’Albania Sylvinho ha parlato di Mitaj, terzino sinistro che è stato accostato al calciomercato della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Daku e Mitaj? Stiamo parlando di due ottimi giocatori. Daku è un ottimo calciatore. Per me possono migliorare in Russia, quello russo è un campionato tosto, difficile, e possono crescere. Mitaj è un ottimo terzino sinistro: era il mio ruolo ed è un giocatore molto tecnico, l’ho visto crescere nelle Under e l’ho portato con noi. Finora ha fatto molto bene. Mi piacciono entrambi i giocatori, possono crescere molto in Russia come altrove».