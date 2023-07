Calciomercato Lazio, svolta Pellegrini: la Juventus apre al prestito? La situazione legata al terzino

Sembra essere ancora incerto il futuro di Luca Pellegrini, ormai fuori dal progetto Juventus, ma seguito dalla Lazio, che vorrebbe riportarlo a Roma.

Come riportato da calciomercato.com, dopo un forte interesse del Nizza, il club bianconero avrebbe aperto alla possibilità di prestito, facendo quindi tornare i biancocelesti in pole position per il terzino.