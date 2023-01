Calciomercato Lazio: stop Bonazzoli Cremonese, lo scenario sul futuro dell’attaccante

Secondo Sky Sport la trattativa tra Cremonese e Salernitana per il trasferimento di Federico Bonazzoli (in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza) – che sembrava a un passo dalla fumata bianca – sta vivendo una fase di stand-by.

La Salernitana, infatti, non vorrebbe più cedere l’attaccante in prestito con obbligo di riscatto, ma subito a titolo definitivo. Una condizione che non entusiasma nemmeno la Lazio che si era interessata all’attaccante.