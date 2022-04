Calciomercato Lazio, spunta Provedel come secondo portiere: i dettagli

Calciomercato Lazio, i biancocelesti pensano a Provedel come secondo portiere per la prossima stagione: la situazione

La Lazio potrebbe cambiare l’intero reparto portieri in vista della prossima stagione. Strakosha e Reina sono infatti in scadenza e i margini per un rinnovo sembrano minimi (anche se lo spagnolo ha un’opzione automatica in caso di qualificazione europea).

Tra Sergio Rico e Carnesecchi, destinati ad occupare il ruolo di primo portiere, è spuntato anche il nome di Provedel dello Spezia. Come riportato da Il Messaggero infatti, il giovane, in scadenza di contratto tra due mesi e quindi svincolato, viene visto come il perfetto vice per la prossima stagione. I contatti sono già partiti, la pista è da monitorare.