Calciomercato Lazio, spunta il jolly del Plymouth: corsa all’acquisto dell’ala richiesta da Sarri. Il possibile scenario. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, l’ultimo nome accostato al calciomercato Lazio è quello di Morgan Whittaker del Plymouth, squadra che milita nella Serie B inglese. Il club capitolino starebbe cercando l’ala giusta richiesta da Sarri per il suo gioco. Whittaker, in particolare, nel 4-3-3 fa l’ala destra. Sembrerebbe ci sia stato un primo approccio ieri, la trama sarà più chiara oggi.