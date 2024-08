Calciomercato Lazio: sondaggio del Monza per un centrocampista

Calciomercato Lazio: il Monza ha fatto un sondaggio per un centrocampista biancoeleste: la posizione della società

Il Monza ha fatto un sondaggio al calciomercato Lazio per Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste la cui posizione non è ancora chiara tra permanenza e cessione.

A confermare l’interesse dei brianzoli è Alfredo Pedullà, che però specifica che al momento i biancocelesti non hanno preso una decisione definitiva. Non è l’unica squadra di Serie A ad aver manifestato un interesse per Cataldi: anche Torino e Como nelle ultime settimane avevano chiesto informazioni per il centrocampista.