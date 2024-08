Calciomercato Lazio, SMENTITE le voci di addio: Baroni lo BLINDA. Tolto dalla lista dei partenti

Calciomercato Lazio, smentite le voci di un possibile addio: Baroni blinda uno dei suoi calciatori e lo toglie così dalla lista dei partenti

Come spiegato dal Corriere dello Sport, così come fece in passato Sarri adesso anche Baroni ha tolto Matias Vecino dalla lista dei possibili nomi in uscita del calciomercato Lazio.

Un profilo ritenuto fondamentale quello del giocatore uruguaiano, stimato e apprezzato dal nuovo tecnico biancoceleste. Si era parlato per lui di Besiktas negli ultimi giorni: prossibilità però da escludere in questo momento.