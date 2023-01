Calciomercato Lazio, slitta ancora il vertice: Sarri vuole almeno lui per rinforzare la squadra a gennaio

Ci spera anche Sarri, ieri a riposo come il resto della squadra tranne Gila e Immobile, unici presenti a Formello. Slitta ancora il vertice con Lotito e Tare per capire che possibilità ci saranno da qui a fine mercato. Per il tecnico sarà fondamentale aggiungere almeno un’altra punta alla rosa. Lo riporta Il Messaggero.