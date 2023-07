Calciomercato Lazio, sirene arabe anche per Zielinski. Dal Medio Oriente sono sicuri che… Il polacco è nel mirino dell’Al-Ahli

Secondo quanto riferito da 365Scores Arabic, Zielinski è finito nel mirino dell’Al-Ahli. Il club si sarebbe messo in contatto con lui e il giocatore, sempre secondo il portale, avrebbe dato parere favorevole all’ipotesi. Zielinski è anche grande obiettivo di mercato della Lazio come sostituto di Milinkovic.

La proposta ufficiale non è ancora arrivata, ma in Medio Oriente sono sicuri che il polacco sia ben disposto verso il trasferimento in Arabia.