Calciomercato Lazio, si aggiunge un nuovo nome in attacco: la punta arriva dall’ America. Si tratta di Taty Castellanos punta del New York City

Secondo quanto riporta Il Messaggero, si aggiunge un nuovo nome alla lista degli attaccanti accostati alla Lazio.

Si tratta di Taty Castellanos, punta del New York City, reduce da un’ottima stagione in prestito al Granada. Il club capitolino starebbe valutando il profilo del giocatore e rappresenterebbe un’alternativa ai nomi di Marcos Leonardo, Pinamonti, Dovbyk e Amdouni. Dal 1 luglio farà ritorno in America, al New York City, ma nel suo futuro sembrerebbe esserci ancora l’Europa.