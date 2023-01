Calciomercato Lazio, si accelera per Pellegrini: gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, accelerata nelle ultime ore per Luca Pellegrini: si lavora al prestito con diritto di riscatto dalla Juventus

Importanti aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà sul possibile arrivo di Luca Pellegrini alla Lazio in questa finestra di mercato invernale. L‘Eintracht Francoforte, nelle ultime ore, ha dato il via libera al ritorno in Italia del classe ’99.

Ora la trattativa è pronta ad entrare nel vivo. La Juventus vorrebbe l’obbligo di riscatto ma potrebbe aprire tranquillamente anche al diritto di riscatto. Il ragazzo, che accetterebbe anche una decurtazione dell’ingaggio rispetto ai 3 milioni di euro netti che percepisce attualmente, preme per il trasferimento e non vorrebbe arrivare all’ultima settimana di mercato per concludere l’affare. Lazio-Pellegrini, sono ore calde.