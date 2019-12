Calciomercato Lazio, sfuma Pavlovic: il Monaco batte la concorrenza

Sfumato Pavlovic. Il difensore del serbo, vicinissimo in estate alla Lazio, si trasferirà al Monaco già a gennaio

Cinque milioni al Partizan per portare Pavlovic a Roma. Questa l’offerta avanzata dalla Lazio, in estate: cifra ritenuta troppo bassa dal club serbo per lasciar partire il giovane difensore.

In mezzo ad una trattativa mai andata in porto, il mistero delle visite mediche ripetute dal ragazzo per ben tre volte, a causa di alcuni parametri non convincenti. Tutto ed il contrario di tutto, si è detto. Il calciatore, però, non è mai arrivato a vestire la maglia della Lazio, nè lo farà nelle prossime stagioni.

Sì, perchè l’interesse dei biancocelesti non s’è mai sopito del tutto. Pavlovic è stato comunque monitorato per tentare un nuovo assalto, prima che il Monaco lo blindasse con un’offerta da 10 milioni che il Partizan ha subito accolto. Secondo quanto riferito da Mozzartsport, il trasferimento ci sarà già a gennaio: ai serbi andrà inoltre il 10% di una futura cessione, più un bonus da 2 milioni se la squadra monegasca dovesse qualificarsi in Europa.