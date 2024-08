Calciomercato Lazio, ancora una sfida con il Marsiglia? Le ultime

Calciomercato Lazio, possibile nuova sfida con l’Olympique Marsiglia all’orizzonte? Entrambe le squadre sullo stesso giocatore

Il calciomercato Lazio si è scontrato più di una volta quest’estate con quello del Marsiglia e in questo finale di mercato potrebbe ripetersi la sfida.

Entrambe le squadre infatti seguono Armand Laurienté del Sassuolo: per i biancocelesti potrebbe essere l’ultimo colpo in attacco per Baroni, mentre invece, come riportato da SportItalia, sarebbe una richiesta diretta di De Zerbi.