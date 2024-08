Calciomercato Lazio, scelto il vice Zaccagni? Il club aspetta SOLO una cosa: TUTTI i dettagli. Le ultime

Come riporta Il Corriere dello Sport, in casa Lazio non si stanno cercando “10” nonostante i tentennamenti di Dele-Bashiru, giustificati da Baroni con l’adattamento al nostro calcio.

Il tecnico ha chiesto un’ala al DS Fabiani, un vice Zaccagni. L’over prescelto è Laurienté, se non cambieranno gli scenari. Sempre che il Sassuolo abbassi il prezzo (Carnevali lo ha fissato in 15-20 milioni aprendo l’asta).