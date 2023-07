Calciomercato Lazio: Sarri continua a parlare di lui. E Lotito gli fa una promessa di mercato sul suo pupillo

Come scrive Il Messaggero Sow ha gamba, tecnica, dinamismo e può far tutto a centrocampo, ma non è quel Ricci che il tecnico avrebbe voluto e vuole ancora in regia a ogni costo. Mentre la il calciomercato Lazio martedì chiudeva per il centrocampista dell’Eintracht a 14 milioni più 2 di bonus, Maurizio parlava ancora in albergo solo del “suo” play italiano.

Il Torino ha rifiutato di nuovo 15 milioni più 5 di bonus, la promessa è che verranno fatti altri tentativi per Ricci sino all’ultimo.