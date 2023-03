Calciomercato Lazio, Sarri vuole Parisi ma ad una sola condizione

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri continua a premere per l’arrivo a giugno di Parisi dall’Empoli: il terzino è legato a Pellegrini

Maurizio Sarri non smette di pensare a Fabiano Parisi come rinforzo a sinistra per la prossima stagione.

Come riferisce Il Messaggero, il profilo piace a tutte le componenti del club ma prima di veder decollare questa pista nel calciomercato Lazio andrà chiarito il futuro di Luca Pellegrini. Il terzino è in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro e sta facendo di tutto per convincere la società a confermarlo.