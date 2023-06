Calciomercato Lazio, Sarri necessita di un’ala: ecco il profilo che si sta valutando. In cima alla lista dei desideri c’è Callum Hudson-Odoi

Secondo quanto riporta Radiosei, tra le varie necessità del mercato della Lazio c’è anche quella dell’acquisto di un’ala, in cima alla lista dei desideri di Sarri c’è Callum Hudson-Odoi in uscita dal Chelsea.

Il giocatore quest’anno è stato in prestito al Bayer Leverkusen, senza trovare grande continuità, e per questo il club tedesco ha deciso di non riscattarlo. I Blues dovranno quindi trovare per lui una sistemazione visto il contratto in scadenza nel 2024. Il cartellino si aggira attorno ai 12 milioni di euro e in questo caso il tecnico capitolino potrebbe essere decisivo, il giovane giocatore proprio con il comandante toscano ha vissuto la sua migliore stagione risultando determinante anche nella vittoria dell’Europa League 2017/18, inoltre avrebbe il vantaggio di conoscere già le richieste dell’allenatore.