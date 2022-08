Sarri spera ancora nel nuovo terzino: possibile soluzione last minute?

Sarri spera ancora nell’arrivo di un nuovo terzino per la Lazio: possibile soluzione last minute? I dettagli

Maurizio Sarri ha sempre sperato in Emerson Palmieri per rinforzare la fascia sinistra (l’italo brasiliano viaggia a grande velocità verso il West Ham), destinata a restare senza mancini naturali a meno di mutamenti di scenario. Su Hysaj non si registrano offerte, il Valencia non ha avuto la forza economica per affondare. Fares è reduce dall’infortunio di Torino, non è ancora pronto e nessuno vuole scommetterci.

Lotito dopo la vittoria sul Bologna ha avuto qualche dialogo con Sarri. Il presidente si è detto disponibile ad intervenire, favorendo un ultimo regalo, ma solo in caso di cessione di uno dei terzini a libro paga. Resta un’ipotesi remota. A meno che il numero uno del club non cambi idea e non decida di fare un altro sforzo per rintracciare comunque un terzino in più, finora ha sempre smentito questa possibilità.

Secondo il Corriere dello Sport, negli ultimi giorni di mercato possono aprirsi scenari non pronosticabili. Possono muoversi giocatori in prestito, possono nascere idee di scambio (tra tutti Sergio Reguilón del Tottenham che non rientra nei piani di Conte). Quel che è certo è che non basta l’uscita di Acerbi direzione Inter per accogliere un nuovo giocatore sulla fascia.