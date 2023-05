Calciomercato Lazio, 70 milioni da spendere in estate. Sarri ha consegnato la lista degli obiettivi: eccoli

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri ha le idee chiare per il prossimo mercato estivo: consegnata la lista degli obiettivi a Lotito

Maurizio Sarri, che vuole blindare a tutti i costi la qualificazione alla prossima Champions League, ha le idee chiare sul prossimo calciomercato Lazio.

Come riporta Il Messaggero infatti, il tecnico ha consegnato la lista degli obiettivi a Claudio Lotito. I principali nomi sono quelli di Audero, Frattesi, Torreira, Berardi e Rafa Silva. Serviranno circa 70 milioni per completare il mosaico. Cinquanta arriverebbero dalla UEFA post qualificazione alla Champions League, gli altri 20 dal gruzzolo ottenuto dall’eventuale cessione di Milinkovic. In casa Lazio è appeso il cartello dei lavori in corso.