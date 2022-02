Calciomercato Lazio, da Carnesecchi a Pinamonti: i nomi per l’estate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio, nonostante la stagione sia ancora in corso, inizia a pensare al prossimo anno: tanti i nomi sul taccuino

La stagione è ancora nel vivo e la sfida di domani contro il Napoli è un vero e proprio crocevia. In casa Lazio però si pensa anche al futuro e quindi al calciomercato. Come rivelato da Il Messaggero, l’obiettivo sarebbe quello di sei o sette acquisti.

In porta un nome caldo sarebbe quello di Carnesecchi, ma occhio anche a Sergio Rico, In difesa tutto porterebbe ad Alessio Romagnoli che prenderebbe ol posto di Luiz Felipe, già d’accordo col Betis a parametro zero, Non vanno però scordate le piste Casale ed Emerson Palmieri, terzino sinistro pupillo di Sarri. A centrocampo Vecino potrebbe arrivare a zero, ma servirebbe un regista. Ricci piace, ma è al Torino, mentre Vitinha sarebbe un sogno. In attacco si potrebbe puntare su un giovane come Pinamonti.