Calciomercato Lazio: Sarri ha trovato l’alternativa a Berardi. È il 2001 che ha fatto impazzire la Juve in semifinale di Europa League

Come scrive il Corriere dello Sport Maurizio Sarri avrebbe individuato un alternativa a Domenico Berardi per il calciomercato Lazio. È Bryan Gil del Siviglia, in prestito dal Tottenham. Ha 22 anni, è spagnolo. Era arrivato a gennaio, ha firmato 9 presenze da titolare su 16 totali nella Liga, per lui 2 gol e 2 assist.

Il Tottenham lo cede in prestito da due stagioni, prima ancora lo aveva trasferito al Valencia. Gil aveva iniziato a Siviglia, il Tottenham lo aveva preso dopo le avventure vissute con Legànes ed Eibar. Lo pagò 25 milioni di euro più il cartellino di Erik Lamela al Siviglia. Gil nel 2019 è passato alla storia come il primo giocatore nato nel 21º secolo a segnare in Liga. Classe 2001, è un esterno d’attacco mancino. alto 1,75, è molto rapido e agile. Sarri lo considera un talento su cui si può lavorare, ha fatto impazzire la Juve nelle due semifinali di Europa League. Se non si riuscirà ad arrivare a Berardi entreranno in corsa altre candidature. Tra queste Gil, Orsolini del Bologna e Baldanzi dell’Empoli.