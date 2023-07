Calciomercato Lazio, salta Samardzic all’Inter? Un ostacolo potrebbe impedire la fumata bianca. I dettagli

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter, ma sembra esserci un ostacolo che potrebbe impedire la fumata bianca della trattativa. I nerazzurri hanno già trovato l’accordo con l’obiettivo del calciomercato Juve e sarebbero agli ultimi dettagli da limare con l’Udinese. Il giocatore serbo era stato accostato anche alla Lazio nelle scorse settimane.

Come riferito da Il Messaggero Veneto, il problema che rischia di far saltare tutto è legato a Giovanni Fabbian, giovane inserito come contropartita. Il centrocampista classe 2003 avrebbe alcuni dubbi sull’accettare la destinazione bianconera.