Calciomercato Lazio, Sallai diventa un caso. Il padre: «Andrà in Serie A». E l’allenatore del Friburgo sbotta. Le loro parole

Il giocatore del Friburgo e della nazionale ungherese, Roland Sallai, è un nome continuamente accostato alla Lazio, il tecnico del club tedesco ha voluto fare chiarezza prima di tutto rispondendo al padre del giocatore che aveva insinuato il figlio fosse impiegato poco in campo proprio per dell’interesse dei capitolini e della volontà di non metterlo ulteriormente in luce. La riposta dell’allenatore è stata riportata dalla BILD:

PADRE DI SALLAI– «Il suo allenatore del Friburgo, Christian Streich, sa che Roland dovrebbe firmare per il campionato italiano in estate, e penso che sia per questo che non lo ha messo in campo nelle ultime due partite di Bundesliga»

L’ ALLENATORE STREICH– «Il padre di Sallai dice che non ho deliberatamente utilizzato Sallai nelle ultime due sfide per l’interesse della Lazio e perché io non voglio metterlo ulteriormente in luce. Questo è fuori discussione, l’ho detto anche a lui. Ora lui si trova in una posizione del genere perché questo signore pensa di dover dire qualcosa del genere. Non conosco suo padre, non l’ho mai visto. Non capisco come si possa mettere Sallai sotto così tanta pressione con cose così strane. Io continuerò a sostenerlo »