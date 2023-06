Calciomercato Lazio, Romero: su di lui due top club esteri oltre il Milan

Calciomercato Lazio, uno dei nomi che fa gola a diversi club è il giovane argentino e oltre al Milan ci sarebbero il Barcellona e Benfica

La Lazio è a lavoro per il calciomercato estivo sia in entrata che in uscita, e un nome che fa gola a diversi club è quello di Romero. Secondo quanto riporta il portale portoghese dominiodebola.com sul calciatore biancoceleste non ci sarebbero solo il Milan e il Mallorca ma anche Benfica e Barcellona, a confermarlo è il giornalista Aaron Dominguez.