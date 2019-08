Calciomercato Lazio, Romagnoli: «Gaich? Non abbiamo ricevuto alcuna offerta, anche se…»

Leandro Romagnoli, ex capitano ed attuale manager del San Lorenzo, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Gaich

Adolfo Gaich continua ad essere uno dei giocatori accostati alla Lazio nell’attuale sessione di calciomercato. Le notizie che lo volevano vicino all’approdo in biancoceleste erano arrivate, in particolar modo, quando lo scorso giugno il classe ’99 del San Lorenzo era stato avvistato nella Capitale. Leandro Romagnoli, ex capitano e attuale manager del San Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Radio Cooperativa, ed ha detto la sua sul futuro del giocatore: «Ancora non abbiamo ricevuto alcuna offerta per Gaich. Poi è ovvio che c’è la possibilità che qualche proposta arrivi perché parliamo di un grande giocatore con un futuro roseo. Tuttavia va tolta pressione sia al giocatore che al tecnico, soprattutto dopo che ai Giochi panamericani ha fatto molto bene e incrementato il valore. Senesi e Gaich sono due giocatori per cui potremmo negoziare una cessione così da riequilibrare la rosa e le finanze del club, visti i tanti acquisti che abbiamo fatto».