Calciomercato Lazio, Romagnoli caldo ma si studiano anche le alternative

Calciomercato Lazio: i biancocelesti puntano forte su Romagnoli, ma pensano anche alle alternative

Il nome forte per la Lazio per rinforzare la difesa della prossima stagione, che perderà quasi sicuramente Acerbi e al 100% Luiz Felipe, è quello di Alessio Romagnoli in scadenza di contratto con il Milan. La società biancoceleste ha già avviato da tempo i contatti ma, come riportato da Il Messaggero, per evitare di farsi trovare impreparata se l’affare dovesse saltare sono già stata individuate le possibile alternative.

Alla Lazio piaceva Rojas del River Plate, ma si è infortunato. Lovato è stata un’idea passeggera, mentre Ferrari del Sassuolo è ancora una possibilità. Sarri, però, non vuole solo centrali mancini e vorrebbe puntare tutto sul difensore “jolly” Casale del Verona.