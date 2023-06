Calciomercato Lazio, clamoroso ritorno all’orizzonte? Ultimissime

Calciomercato Lazio, non si esclude un ritorno nella Capitale di Antonio Candreva: la clamorosa indiscrezione

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Repubblica sul calciomercato Lazio. Il club biancoceleste starebbe vagliando il possibile ritorno di Antonio Candreva a Formello per rimpolpare la batteria di esterni a disposizione di Sarri.

Il 36enne, 7 gol e 5 assist quest’anno, potrebbe essere liberato dalla Salernitana per un indennizzo minimo visto il contratto in scadenza nel 2024 e un’età non più giovanissima.